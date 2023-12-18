Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на проведение абортов в частных клиниках. Депутаты считают, что необходимо сохранить право выбора врача и медорганизации для искусственного прерывания беременности. Об этом говорится в письме, которое комитет направил спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.



Парламентарии указали, что нужно продолжать развивать механизм доабортного консультирования. В 2022 году доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности, среди тех, кто прошел такое консультирование, составила почти 23%, что позволило сохранить 47 598 беременностей, отмечается со ссылкой на данные Минздрава. Кроме этого, депутаты рекомендуют формировать положительные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить меры контроля за работой частных клиник.

Представители комитета заключили, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов, в том числе в частных клиниках, требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».

Патриарх Кирилл 8 ноября обратился к спикеру Госдумы с предложением поддержать инициативу неназванных парламентариев о запрете на проведение искусственного прерывания беременности в частных клиниках. Ответственным за подготовку законопроекта он просил назначить комитет по безопасности и противодействию коррупции, аргументируя это «важностью вопроса, выходящего за пределы сферы здравоохранения». Володин поручил изучить вопрос комитету по охране здоровья.

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