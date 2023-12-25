Литовская таможня запретила проезжать через границу с Россией и Белоруссией порожним грузовикам. Как сообщает Калининградская торгово-промышленная палата со ссылкой на таможню пограничного государства, ограничение касается транспорта, зарегистрированного в ЕС.



«Транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза, а также в Литве, не могут пересекать границу литовского государства в Россию или Беларусь порожними, без груза», — цитирует пресс-служба КТПП сообщение таможни.

Такая мера, как поясняется далее, применяется литовской таможней в соответствии с положениями регламента Евросоюза (№ 833/2014, статья 2a, приложение VII) и регламента ЕС (№ 765/2006, статья 1f, приложение Va), запрещающими экспорт автотехники в Россию и Белоруссию, а также транзит такой техники через Россию.