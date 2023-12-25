Литовская таможня запретила проезжать через границу с Россией и Белоруссией порожним грузовикам

Литовская таможня запретила проезжать через границу с Россией и Белоруссией порожним грузовикам
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Граница

Литовская таможня запретила проезжать через границу с Россией и Белоруссией порожним грузовикам. Как сообщает Калининградская торгово-промышленная палата со ссылкой на таможню пограничного государства, ограничение касается транспорта, зарегистрированного в ЕС.

«Транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза, а также в Литве, не могут пересекать границу литовского государства в Россию или Беларусь порожними, без груза», — цитирует пресс-служба КТПП сообщение таможни.

Такая мера, как поясняется далее, применяется литовской таможней в соответствии с положениями регламента Евросоюза (№ 833/2014, статья 2a, приложение VII) и регламента ЕС (№ 765/2006, статья 1f, приложение Va), запрещающими экспорт автотехники в Россию и Белоруссию, а также транзит такой техники через Россию.

С 18 декабря Литва ужесточила правила экспорта и транзита санкционных товаров через Россию и Белоруссию. С этой даты становится обязательной подача декларации производителя «при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров». «Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза», — предупредили в ведомстве.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter