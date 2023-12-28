Власти области увеличили до 160 млн рублей расходы на информирование населения

Правительство Калининградской области в полтора раза увеличило расходы на информирование жителей региона — в бюджете области на 2024 год предусмотрены, в том числе, деньги на функционирование автономной некоммерческой организации. Соответствующие строки расходов значатся в законе «Об областном бюджете на 2024 год», опубликованном на портале правовой информации.

Ведомственный проект «Информирование населения» оценивается в 160,155 млн рублей. Из них 50 млн предусмотрено непосредственно на информирование населения о деятельности органов государственной власти, 30 млн заложено на обнародование информации об органах власти в СМИ, ещё 70 млн — субсидия автономной некоммерческой организации «на обеспечение деятельности и реализацию мер в сфере массовых коммуникаций».

Отметим, что в откорректированном в декабре бюджете на 2023 год на информирование население было заложено 103,141 млн рублей, при этом расходы на деятельность автономной некоммерческой организации в бюджете не значились.

Напомним, в 2023 году областные власти решили создать издательский дом «Медиасфера» в форме АНО (автономная некоммерческая организация). Начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков в ноябре сообщил «Новому Калининграду», что в региональную «Медиасферу» войдут, в частности, районные газеты, которые в настоящее время подчиняются муниципальным властям.

Напомним также, что власти Калининграда также решили увеличить расходы на информационное обеспечение с 22 млн рублей в 2023 году до 32 млн рублей в 2024 году. Глава города Олег Аминов сказал «Новому Калининграду», что это связано с увеличением нагрузки на сотрудников.