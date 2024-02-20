Мать Навального* потребовала от Путина выдать тело ее сына

Мать оппозиционера Алексея Навального* Людмила Навальная записала обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына. Видео было опубликовано во вторник, 20 февраля, в YouTube.



«Пятый день я не могу увидеть его (сына — прим. „Нового Калининграда“), мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», — сказала Людмила Навальная.

Ранее обращение записала жена оппозиционера Юлия Навальная. Ее заявления прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает «Коммерсант», он назвал хамскими и голословными обвинения Владимира Путина в смерти Алексея Навального*. Ранее Песков заявлял, что вопросы о том, когда завершатся все необходимые процедуры по установлению причин смерти оппозиционера и тело отдадут родственникам, — не в компетенции Кремля. «Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — пояснял Песков.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 в поселке Харп 16 февраля. Региональное управление Следственного комитета в тот же день проинформировало, что проводит процессуальную проверку.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга