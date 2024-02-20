Мать Навального* потребовала от Путина выдать тело ее сына

Все новости по теме: Система против политических активистов

Мать оппозиционера Алексея Навального* Людмила Навальная записала обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына. Видео было опубликовано во вторник, 20 февраля, в YouTube.

«Пятый день я не могу увидеть его (сына — прим. „Нового Калининграда“), мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить», — сказала Людмила Навальная.

Ранее обращение записала жена оппозиционера Юлия Навальная. Ее заявления прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает «Коммерсант», он назвал хамскими и голословными обвинения Владимира Путина в смерти Алексея Навального*. Ранее Песков заявлял, что вопросы о том, когда завершатся все необходимые процедуры по установлению причин смерти оппозиционера и тело отдадут родственникам, — не в компетенции Кремля. «Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — пояснял Песков.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 в поселке Харп 16 февраля. Региональное управление Следственного комитета в тот же день проинформировало, что проводит процессуальную проверку.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter