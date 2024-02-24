Тело Алексея Навального* передали его матери

Тело Алексея Навального* отдали его матери Людмиле. Об этом пишет РБК со ссылкой на соратников оппозиционера.



Людмила Навальная сообщала, что тело ей показали 22 февраля. Тогда же она подписала медицинское свидетельство о смерти. В медицинском заключении говорилось, что причины смерти — естественные.

20 февраля на YouTube было опубликовано видеообращение Людмилы Навальной к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына.

Ранее обращение записала жена оппозиционера Юлия Навальная. Ее заявления прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщал «Коммерсант», он назвал хамскими и голословными обвинения Владимира Путина в смерти Алексея Навального*. Ранее Песков заявлял, что вопросы о том, когда завершатся все необходимые процедуры по установлению причин смерти оппозиционера и тело отдадут родственникам, — не в компетенции Кремля. «Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — пояснял Песков.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп 16 февраля. Региональное управление Следственного комитета в тот же день проинформировало, что проводит процессуальную проверку.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга