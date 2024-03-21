Суд по иску властей Советска к Литве о взыскании 16 тысяч евро отложен до лета

Суд по иску властей Советска к литовскому Пагегяю, в котором чиновники просят взыскать 16 тысяч евро по одному из проектов программы приграничного сотрудничества, отложен до июня. Дело начали рассматривать в среду, 20 марта. Следующее заседание запланировано на 26 июня. Информация об этом размещена в судебной картотеке.



Иск был подан еще в сентябре 2022 года. Изначально Арбитражный суд Калининградской области отказался рассматривать заявление, посчитав, что дело не относится к его компетенции. С этим согласились апелляционная и кассационная инстанции. Вместе с тем Верховный суд в этом деле впервые применил «закон Лугового». В результате в июле 2023 года иск приняли к рассмотрению. На 20 марта было назначено первое заседание.

Администрация Советского округа требует от литовской стороны выплатить 16 тысяч евро по проекту приграничного сотрудничества «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». По нему в российском муниципалитете был отремонтирован актовый зал местной администрации. После начала Россией специальной военной операции на Украине программу приграничного сотрудничества заморозили. Власти Советска решили взыскать с властей литовского города деньги «за неисполнение условий соглашения».

«Они не расторгли эти все проекты, что важно, а написали, что приостанавливают. Это было сделано незаконно, потому что таких оснований для приостановления нет ни в каких-то международных документах, нигде. Специальная военная операция проводится не в Литве и не в Польше, и это никак юридически не должно было бы затрагивать наши взаимоотношения с Литвой», — пояснял «Новому Калининграду» начальник правового управления администрации Советского округа Александр Таранец.