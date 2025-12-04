Главу «дочки» «Вичюнай» обвиняют в перевозке санкционных товаров в Калининград

Директор Plungės kooperatinė prekyba Альгирдас Разма и главный таможенный брокер компании обвиняются в нарушении международных санкций путем перевозки в Россию товаров двойного назначения. Как сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на литовские СМИ, «дочка» Vičiūnai Group, одним из владельцев которой является мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, перевозила подсанкционные товары в Калининградскую область, где находится завод «Вичюнай-Русь».

Товары могли быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, а также для производства ядерного, химического или биологического оружия, отмечает прокуратура.

Досудебное расследование деятельности компании Vičiūnai Group началось в апреле прошлого года. Причиной стало сообщение в СМИ о том, что предприятие Plungės kooperatinė prekyba 11 раз отправляло в Россию санкционные товары, в том числе подшипники, фоточувствительные полупроводники и электрические компоненты.

Напомним, в начале апреля 2024 года стало известно, что компания Viciunai Group получила согласие властей РФ на продажу завода в Советске. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, 100% акций ООО «Вичюнай-Русь» перешли управляющей компании «Группа Океан», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что завод давно нужно было продать.


