Мантуров попросил поддержать кандидатуру Алиханова на пост главы Минпромторга

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Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Денис Мантуров попросил комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга РФ. Об этом пишет ТАСС в воскресенье, 12 мая.

«Обязательно», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, обращался ли он к комитету с просьбой поддержать кандидатуру Алиханова.

Кандидатуру самого Мантурова на пост первого вице-премьера депутаты уже одобрили. Об этом сообщил руководитель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

11 мая стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин внёс кандидатуру Антона Алиханова на пост главы Минпромторга. В случае её утверждения выборы нового главы региона пройдут 8 сентября. Губернатор заявил, что получить такое предложение для него — «большая честь».

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