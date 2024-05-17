Алиханов о своём преемнике: «Грамотный специалист с серьёзным опытом работы»

Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал своего преемника Алексея Беспрозванных, представление которого состоялось 17 мая, «грамотным специалистом с серьёзным опытом работы».

«Уверен, что Алексей Сергеевич будет также чутко относиться к мнениям и запросам людей, сможет эффективно применить свой опыт, знания на благо жителей Калининградской области, продолжит заданный вектор поступательного развития. Задел сформирован, но, конечно, это ещё не предел, есть чем заниматься. Уверен, что под его началом команда и правительства, и федеральных коллег будет успешна», — сказал Алиханов, добавив, что лично знаком с Алексеем Беспрозванных.





Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Бывший глава региона добавил и «несколько личных слов». «Для меня Калининградская область стала родной. Здесь пошли в школу мои дети, здесь моя семья стала больше, родился третий сын Владимир, так что мы теперь тоже калининградцы по праву рождения, в каком-то смысле. И Калининград, и жители региона навсегда со мной, я всегда на связи, всегда готов вам помогать неформально, помогать региону, который стал для меня родным. Спасибо всем за совместную работу. Есть радость за достигнутые успехи. Это наши общие победы и общие достижения», — отметил Алиханов.

Среди главных «общих достижений» были названы «энергетическая безопасность, сельское хозяйство, развитие логистики, инфраструктуры, промышленности».

«Хочу сказать, что всегда ориентировались на интересы жителей нашего региона, чувствовали их поддержку, старались быть открытыми, действительно не прятаться в кабинетах, идти общаться с людьми, жить обычной жизнью, чтобы понимать, о чём болит сердце, душа у каждого гражданина, у каждого жителя города и нашего региона», — заявил бывший глава региона.

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Напомним, 14 мая Госдума утвердила Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ.