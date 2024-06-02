Облизбирком: выборы губернатора будут проходить в течение 3 дней

Голосование на выборах губернатора Калининградской области, а также депутатов окружных советов будет проходить в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Соответствующее решение было принято на 188 заседании избирательной комиссии Калининградской области 1 июня.



«В сентябре состоится голосование на выборах высшего должностного лица, а также в регионе пройдут муниципальные выборы. В Озерском, Светловском и Янтарном округах состоятся основные выборы депутатов окружных Советов. В Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском и Правдинском — дополнительные выборы депутатов. Всего избирателям 8 муниципалитетов предстоит избрать 46 депутатов окружных Советов», — сообщили в облизбиркоме.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора региона на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая.

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, повторно избранный главой региона в 2022 году, в мае 2024 года покинул пост и перешёл на должность федерального Министра промышленности и торговли.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных 15 мая. Калининградское региональное отделение «Единой России» выдвинуло на губернаторские праймериз врио губернатора Алексея Беспрозванных и депутата Заксобрания Нину Фёдорову. Решение о выдвижении кандидата от партии «Единая Россия» планирует принять на конференции регионального отделения, которая состоится 10 июня.