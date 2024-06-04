Стали известны партии, которые могут участвовать в выборах главы региона

Стали известны партии, которые могут участвовать в выборах главы региона
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградское управление министерства юстиции определило перечень из 25 партий, которые имеют право выдвигать своего кандидата на выборы губернатора региона. Об этом сообщается в телеграм-канале областного избиркома во вторник, 4 июня.

Согласно списку, бороться за пост губернатора могут представители от «Единой России», ЛДПР, КПРФ, СРЗП, «Партии роста», «Яблока», «Демократической партии России», экологической партии «Зелёные», «Партии за справедливость», «Партии прогресса», «Российской партии свободы и справедливости», «Партии социальной защиты», «Гражданской силы», «Российского общенародного союза», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданской платформы», «Родины», «Казачьей партии Российской Федерации», «Партии дела», «Гражданской инициативы», «Партии возрождения России», «Зелёной альтернативы», «Партии прямой демократии» и «Новых людей».

«Напомним выдвинуть кандидата на должность Губернатора Калининградской области может, в соответствии с законодательством, только избирательное объединение», — напомнили о невозможности самовыдвижения в избиркоме (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»). Выдвинуть своего кандидата партии могут до 21 июня.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора региона на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая. Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов, повторно избранный главой региона в 2022 году, в мае 2024 года покинул пост и перешёл на должность федерального Министра промышленности и торговли.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных 15 мая. Калининградское региональное отделение «Единой России» выдвинуло на губернаторские праймериз врио главы региона и депутата Заксобрания Нину Фёдорову. Решение о выдвижении кандидата от партии «Единая Россия» планирует принять на конференции регионального отделения, которая состоится 10 июня.

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