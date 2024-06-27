Калининградская область попала в «жёлтую зону» устойчивости на выборах

Администрация президента РФ отнесла Калининградскую область в «жёлтую зону» устойчивости на выборах губернатора региона. Об этом сообщают «Ведомости» в четверг, 27 июня.

Источники газеты отмечают, что на закрытом семинаре в «Сенеже» вице-губернаторам рассказали, что нормальной считается явка не менее 35%, а результат — не менее 55%. При этом Калининградская область попала в группу «жёлтых» регионов, расположенных между «зелёными» и «красными». Вместе с регионом в эту область администрация президента отнесла также Вологодскую, Оренбургскую, Самарскую области, Калмыкию и Забайкальский край, где тоже пройдут губернаторские выборы. При этом трактовка «жёлтого» субъекта газетой не приводится.

К «красным», в зону «особого внимания» по версии политтехнологов, отнесли Санкт-Петербург, Хабаровский край, Алтай, Хакасию, Марий-эл и Курганскую область. Остальные регионы «зелёные», то есть «с устойчивой ситуацией»: Курская, Липецкая, Тульская, Астраханская, Волгоградская, Сахалинская области, Башкирия и др.