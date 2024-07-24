Власти Советска отсудили у Литвы 17 тысяч евро

Власти Советска отсудили у Литвы 17 тысяч евро
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Власти Советска выиграли суд у литовского муниципалитета Пагегяй и требуют выплатить 17355,59 евро по одному из проектов программы приграничного сотрудничества. Согласно опубликованному решению Калининградского арбитражного суда, заявленные исковые требования были документально обоснованными по праву и размеру и подлежат удовлетворению. Также муниципалитет обязан уплатить в доход Федерального бюджета Российской Федерации 29 268 рублей госпошлины.

Это решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия.

Иск был подан еще в сентябре 2022 года. Изначально Арбитражный суд Калининградской области отказался рассматривать заявление, посчитав, что дело не относится к его компетенции. С этим согласились апелляционная и кассационная инстанции. Вместе с тем Верховный суд в этом деле впервые применил «закон Лугового». В результате в июле 2023 года иск приняли к рассмотрению. На 20 марта было назначено первое заседание.

Изначально администрация Советского округа требовала выплаты от литовской стороны в размере 16 тысяч евро по проекту приграничного сотрудничества «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». По нему в российском муниципалитете был отремонтирован актовый зал местной администрации. После начала Россией специальной военной операции на Украине программу приграничного сотрудничества заморозили. Власти Советска решили взыскать с властей литовского города деньги «за неисполнение условий соглашения».

4 апреля 2022 года было предельной датой перечисления средств. 6 мая того же года администрация Советска направила претензию администрации Пагегяя с требованием перечислить авансовый платеж в размере 16045,74 евро (претензия была вручена адресату 25 мая 2022 года). После того, как претензия не была удовлетворена, власти Советска обратились в суд. Далее истец произвел уточненный расчет недополученной суммы, и она стала составлять 17355,59 евро.

«Они не расторгли эти все проекты, что важно, а написали, что приостанавливают. Это было сделано незаконно, потому что таких оснований для приостановления нет ни в каких-то международных документах, нигде. Специальная военная операция проводится не в Литве и не в Польше, и это никак юридически не должно было бы затрагивать наши взаимоотношения с Литвой», — пояснял «Новому Калининграду» начальник правового управления администрации Советского округа Александр Таранец.

В июне 2023 года власти Советска также подали иск к польскому муниципалитету Гмина Нове Място Любавске и Министерству фондов развития и региональной политики республики из-за проекта по программе приграничного сотрудничества. Чиновники требуют признать отсутствующей задолженность в сумме 794 567 евро. Кроме того, власти Советска просят обязать польскую сторону возобновить проект. Первое заседание по этому делу назначено на 9 апреля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter