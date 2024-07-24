Власти Советска отсудили у Литвы 17 тысяч евро

Власти Советска выиграли суд у литовского муниципалитета Пагегяй и требуют выплатить 17355,59 евро по одному из проектов программы приграничного сотрудничества. Согласно опубликованному решению Калининградского арбитражного суда, заявленные исковые требования были документально обоснованными по праву и размеру и подлежат удовлетворению. Также муниципалитет обязан уплатить в доход Федерального бюджета Российской Федерации 29 268 рублей госпошлины.



Это решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия.

Иск был подан еще в сентябре 2022 года. Изначально Арбитражный суд Калининградской области отказался рассматривать заявление, посчитав, что дело не относится к его компетенции. С этим согласились апелляционная и кассационная инстанции. Вместе с тем Верховный суд в этом деле впервые применил «закон Лугового». В результате в июле 2023 года иск приняли к рассмотрению. На 20 марта было назначено первое заседание.

Изначально администрация Советского округа требовала выплаты от литовской стороны в размере 16 тысяч евро по проекту приграничного сотрудничества «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». По нему в российском муниципалитете был отремонтирован актовый зал местной администрации. После начала Россией специальной военной операции на Украине программу приграничного сотрудничества заморозили. Власти Советска решили взыскать с властей литовского города деньги «за неисполнение условий соглашения».

4 апреля 2022 года было предельной датой перечисления средств. 6 мая того же года администрация Советска направила претензию администрации Пагегяя с требованием перечислить авансовый платеж в размере 16045,74 евро (претензия была вручена адресату 25 мая 2022 года). После того, как претензия не была удовлетворена, власти Советска обратились в суд. Далее истец произвел уточненный расчет недополученной суммы, и она стала составлять 17355,59 евро.

«Они не расторгли эти все проекты, что важно, а написали, что приостанавливают. Это было сделано незаконно, потому что таких оснований для приостановления нет ни в каких-то международных документах, нигде. Специальная военная операция проводится не в Литве и не в Польше, и это никак юридически не должно было бы затрагивать наши взаимоотношения с Литвой», — пояснял «Новому Калининграду» начальник правового управления администрации Советского округа Александр Таранец.