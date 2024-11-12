Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри в России

В России принят закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Соответствующий документ утвердали во вторник, 11 ноября, во втором и третьем чтениях Госдума РФ, пишет «Коммерсант».

«Поправки вводят запрет на распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Также была одобрена поправка, по которой распространение информации о монашеском образе жизни и связанного с ним соблюдения обета безбрачия и отказа от деторождения наказываться не будет», — уточняется в сообщении.

В случае нарушения запрета физические лица будут оштрафованы на сумму до 400 тыс. руб., должностные — до 800 тысяч руб., юридические — до 5 млн руб. Составлять протоколы будут полиция и Роскомнадзор.

Напомним, согласно исследованию, каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России, такие же показатели зафиксированы и при опросе жителей Калининградской области. В сентябре с инициативой запретить движение чайлдфри на законодательном уровне выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В свою очередь, Правительство РФ поддержало законопроект о введение административного наказания за пропаганду идей чайлдфри. 25 сентября 2024 года законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения был внесён в Госдуму. 17 октября документ был принят в первом чтении.