СМИ: в Литве спиливают аббревиатуру СССР с канализационных люков (видео)

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В Литве с крышек канализационных люков удаляют советские надписи — аббревиатуру СССР. Об этом пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на сообщения и подтверждающие видеозаписи пользователей.

«Маразм крепчает. С крышек канализационных люков в Вильнюсе продолжают удалять советские надписи. Без комментариев. Это уже клинический случай», — комментируют происходящее пользователи и делятся видео.

Видео из ТГ-канала информагентства «Sputnik Литва»

Отметим, что в пятницу, 28 марта, на конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» президент БФУ доктор политических наук Андрей Клемешев высказал мнение, что восстановить связи со странами старого Запада будет проще, чем с Центральной Европой и со странами Балтии. Это связано с политикой в сфере образования и культуры, которая проводится в этих странах. Клемешев также обратил внимание на то, что в соседних странах стирают целые этапы истории России, «пытаются убрать даже материальную память», отметив, что «не должно быть какого-то оптимизма», когда идёт речь о возможности «какого-то диалога с этим политическим классом» в странах Балтии.

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