РИА Новости: Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске

Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Польши.



О решении Польши закрыть российское консульство в Кракове стало известно утром 12 мая. Глава МИД Польши заявил, что решение закрыть консульство связано «с наличием доказательств о причастности России к диверсии в торговом центре на севере Варшавы». Как отмечает РБК, пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 произошёл в ночь на 12 мая. В центре работало 1,4 тыс. торговых точек, сгорело почти всё.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от Москвы последует «адекватный ответ» на решение Польши, сообщает РБК. «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сказала она.

Осенью 2024 года польские власти закрыли генконсульство РФ в Познани и обязали трёх российских дипломатов покинуть страну до полуночи 30 ноября. Россия приняла решение закрыть генконсульство Польши в Санкт-Петербурге.

В апреле 2022 года генконсульство Польши в Калининграде перестало выдавать любые визы. В январе 2023 года визовый центр возобновил приём документов.