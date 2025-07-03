Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за поездки в РФ и Беларусь

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за поездки в РФ и Беларусь
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Литва впервые лишила россиянина вида на жительство за поездки в Россию и Беларусь. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Отмечается, что после введения в мае закона, по которому граждан России за выезды в Беларусь и РФ чаще раза за три месяца могли бы лишить ВНЖ в республике, власти прибалтийского государства выявили 34 человека, которые могли бы попасть под это положение. Одному россиянину ВНЖ уже аннулировали.

«В отношении еще 30 граждан России начаты процедуры аннулирования временных ВНЖ. Сейчас выясняются дополнительные обстоятельства, ожидаются объяснения от самих россиян», — говорится в сообщении информагентства.

Возможность лишить ВНЖ за частые выезды в Россию и Беларусь в Литву ввели в апреле. Тогда сейм республики продлил на год действие национальных санкций, не ужесточая их, но введя дополнительные ограничения. Тогда власти Литвы отмечали, что положение не будет применяться в случаях, когда поездка осуществляли по объективным причинам, а также в случаях, когда граждане являлись членами экипажей и работали в компаниях, осуществлявших международные грузовые и пассажирские перевозки.

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