Литва лишила ВНЖ 145 граждан России из-за поездок в РФ и Беларусь

Все новости по теме: Литва
Литва лишила ВНЖ 145 граждан России из-за поездок в РФ и Беларусь

В Литве из-за частых поездок в РФ и Беларусь 145 граждан России лишили вида на жительства (ВНЖ). Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва».

«По данным на 5 декабря, в связи с процедурой, предусмотренной Законом об ограничительных мерах, разрешение на временное проживание в Литве было аннулировано у 145 граждан России», — сообщили в Департаменте миграции республики.

С мая текущего года ведомство может аннулировать действующие ВНЖ, если граждане РФ и Беларуси ездили на родину более 1 раза в течение 3 месяцев.

На 1 декабря ВНЖ в Литве имели более 185 тысяч человек, большинство из них — граждане Украины и Беларуси.

Впервые Литва лишила ВНЖ гражданина РФ в июле этого года. Возможность лишить ВНЖ за частые выезды в Россию и Беларусь в Литву ввели в апреле. Тогда сейм республики продлил на год действие национальных санкций, не ужесточая их, но введя дополнительные ограничения. Тогда власти Литвы отмечали, что положение не будет применяться в случаях, когда поездки совершались по объективным причинам, а также в случаях, когда граждане являлись членами экипажей и работали в компаниях, осуществлявших международные грузовые и пассажирские перевозки.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter