Литва лишила ВНЖ 145 граждан России из-за поездок в РФ и Беларусь

В Литве из-за частых поездок в РФ и Беларусь 145 граждан России лишили вида на жительства (ВНЖ). Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва».

«По данным на 5 декабря, в связи с процедурой, предусмотренной Законом об ограничительных мерах, разрешение на временное проживание в Литве было аннулировано у 145 граждан России», — сообщили в Департаменте миграции республики.

С мая текущего года ведомство может аннулировать действующие ВНЖ, если граждане РФ и Беларуси ездили на родину более 1 раза в течение 3 месяцев.

На 1 декабря ВНЖ в Литве имели более 185 тысяч человек, большинство из них — граждане Украины и Беларуси.

Впервые Литва лишила ВНЖ гражданина РФ в июле этого года. Возможность лишить ВНЖ за частые выезды в Россию и Беларусь в Литву ввели в апреле. Тогда сейм республики продлил на год действие национальных санкций, не ужесточая их, но введя дополнительные ограничения. Тогда власти Литвы отмечали, что положение не будет применяться в случаях, когда поездки совершались по объективным причинам, а также в случаях, когда граждане являлись членами экипажей и работали в компаниях, осуществлявших международные грузовые и пассажирские перевозки.