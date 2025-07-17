Литва хочет установить допоборудование для слежки за «калининградскими» поездами

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Литва планирует установить дополнительное оборудование, чтобы следить за российскими поездами на калининградском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление главы МВД республики Владислава Кондратовича.

Как уточнил министр внутренних дел Литвы, данная инициатива возникла после инцидента с россиянином, в июне сбежавшим с поезда Адлер — Калининград.

«Рабочая группа уже завершила свою работу, окончательного отчета у меня пока нет, но предварительная информация такова, что нам нужно, что называется, „оснастить поезд“, то есть установить дополнительное оборудование в поезде и дополнительные камеры наблюдения на определенных участках, где возможен побег из поезда», — пояснил Владислав Кондратович.

Напомним, по данным «Коммерсанта», 17 июня ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения, уроженца Башкирии. Родственники пассажира заявили, что он часто менял место жительства, «искал себя», подчеркнув, что молодой человек не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов. 

Накануне стало известно, что найти сбежавшего пассажира литовским властям так и не удалось.


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