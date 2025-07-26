Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области

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Помощник президента России Николай Патрушев заявил о неизбежности немедленного ответа с применением всех имеющихся у страны сил и средств в случае любого нападения на Калининградскую область. Об этом сообщают «Ведомости».

Патрушев подчеркнул, что регион является неотъемлемой частью России и военное посягательство на него повлечет сокрушительные последствия в соответствии с положениями военной доктрины и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Он также отметил, что агрессивные намерения в отношении Калининграда нашли бы поддержку у исторических предшественников современных «разжигателей войны» — тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских последователей, которые, по его словам, закономерно оказались на «свалке истории».

Напомним, ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. По его словам, российский регион окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». В Госдуме заявили, что подобные действия будут означать нападение на Россию со всеми ответными мерами. Губернатор Калининградской области призвал жителей не реагировать на заявления стран НАТО в отношении региона.

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