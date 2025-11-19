Польша решила закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Об этом сообщает ТАСС.

«Я принял решение отозвать разрешение на работу генконсульства Российской Федерации в Гданьске», — заявил министр в Сейме. В течение ближайшего времени об этом сообщат российской стороны официальной нотой, добавляет «Интерфакс». Глава МИД Польши связал это решение с недавними инцидентами на железной дороге. Он добавил, что в случае повторения таких происшествий «будут приняты дальнейшие решения».

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что установлены двое причастных к подрыву железнодорожных путей в Польше граждан Украины, которые «длительное время сотрудничают с российской разведкой». Они «успели покинуть территорию республики» через КПП «Тересполь» («Брест» на белорусской стороне).

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

