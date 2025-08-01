СМИ: в Литве нашли россиянина, сошедшего с поезда Адлер — Калининград

В Литве нашли россиянина, который сошёл в июне с транзитного поезда Адлер-Калининград. Об этом сообщает информагенство «Sputnik Литва».

Как пишет агентство, в МВД республики утверждают, что местонахождение мужчины известно профильным службам, но из-за идущего расследования подробности не разглашаются. По версии литовской стороны, мужчину больше месяца искали вертолет пограничной службы, кинологи и специалисты с беспилотниками, однако найти его не удавалось.

По данным «Коммерсанта», 17 июня ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения, уроженца Башкирии. Родственники пассажира заявили, что он часто менял место жительства, «искал себя», подчеркнув, что молодой человек не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.

В свою очередь, литовские власти заявили о необходимости обновления алгоритма реагирования на подобные ситуации. В частности, предполагается уточнить у «Литовских железных дорог» технические возможности передачи сигнала в полицию в режиме реального времени об открытых дверях в движущихся поездах, рассмотреть вопрос об установке на локомотиве видеонаблюдения и других средств обнаружения, а также пересмотреть ответственность за выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.