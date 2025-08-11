Россиянина, спрыгнувшего с поезда в Литве, задержали в другой стране

Гражданина России, спрыгнувшего в Литве с транзитного пассажирского поезда калининградского направления, задержали правоохранительные органы в третьей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Литвы Ниду Грунскене.

«Мы располагаем лишь первичной информацией о том, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране», — сказала она. Местонахождение гражданина России ответственным инстанциям известно, но в интересах проводимого расследования генпрокурор его не уточнила.

Напомним, что 17 июня ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения, уроженца Башкирии. Родственники пассажира заявили, что он часто менял место жительства, «искал себя», подчеркнув, что молодой человек не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.

В свою очередь, литовские власти заявили о необходимости обновления алгоритма реагирования на подобные ситуации. В частности, предполагается уточнить у «Литовских железных дорог» технические возможности передачи сигнала в полицию в режиме реального времени об открытых дверях в движущихся поездах, рассмотреть вопрос об установке на локомотиве видеонаблюдения и других средств обнаружения, а также пересмотреть ответственность за выход из поезда, следующего транзитом через территорию Литвы.

Позже МВД Литвы начало служебное расследование из-за бегства пассажира из транзитного поезда Адлер — Калининград. Как подчеркнул глава МВД Литвы, в текущей «сложной геополитической ситуации» подобные случаи не могут повториться. При этом последний и предыдущие инциденты при транзите поездов в Калининградскую область показали, что «алгоритм реагирования не работает должным образом». В начале августа в МВД республики сообщили, что местонахождение мужчины известно профильным службам, но из-за идущего расследования подробности не разглашаются.