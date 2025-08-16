Трамп: у России большой ядерный потенциал, и с этим надо считаться

Россия имеет мощный ядерный арсенал, который невозможно игнорировать. Об этом президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News после прошедшей на Аляске встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут «Ведомости».

«У нас самая мощная ядерная сила. На самом деле у нас самая сильная армия в мире. И у них тоже большое ядерное присутствие... Это нужно уважать. Вы никогда не хотите использовать это оружие. Если его применить, это может стать концом света. Вот о какой мощи мы говорим» , — пояснил американский лидер.

Прошедший саммит он оценил на 10 из 10. «Потому что мы прекрасно поладили. И это хорошо, когда, знаете, две крупные державы ладят друг с другом, особенно когда они обладают ядерным оружием. Мы, как известно, номер один, они — номер два в мире. И это серьезно. Это действительно важно», — отметил Трамп.

Он добавил, что в настоящее время не считает нужным вводить дополнительные санкции против России. «Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, сейчас об этом думать не нужно. Возможно, придется подумать через две или три недели, или как-то так, но прямо сейчас об этом думать не нужно. Думаю, встреча прошла очень хорошо», — сказал Трамп.

Комментируя итоги переговоров в части обсуждения вопроса о конфликте с Украиной, Трамп подчеркнул, что Киеву надо соглашаться на сделку. «Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать свое согласие. Но это ужасный конфликт, в котором он много теряет, и обе стороны страдают, и, надеюсь, это можно будет завершить. <...> Теперь все зависит от президента Зеленского, чтобы это довести до конца <...> Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они [Украина] — нет», — заявил американский лидер.

Напомним, встреча президентов США и России прошла 15 августа на Аляске. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Стороны назвали их продуктивными.