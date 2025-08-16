ЕС и Британия по итогам саммита РФ и США на Аляске: «Продолжим усиливать санкции»

Евросоюз и Великобритании отказываются ограничивать поставки оружия Киеву и намерены продолжать санкционное давление на Россию. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров лидеров европейских стран с президентами США и Украины, состоявшимся после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, пишет «Коммерсант».

«Продолжим усиливать санкции ... пока не будет достигнут справедливый и прочный мир», — говорится в тексте. В заявлении также подчеркивается, что хотя европейские страны и приветствуют усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта, по их мнению, Украина должна получить «железные гарантии своей безопасности». Украина вправе сама принимать решения по своим территориям, а международно признанные границы «не должны изменяться силовыми методами», говорится в документе.

Также Евросоюз и Великобритания не намерены отказываться от интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, встреча президентов США и России прошла 15 августа на Аляске. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Стороны назвали их продуктивными. Комментируя итоги переговоров в части обсуждения вопроса о конфликте с Украиной, Трамп подчеркнул, что Киеву надо соглашаться на сделку. «Украина должна согласиться. То есть президент Зеленский должен дать свое согласие. Но это ужасный конфликт, в котором он много теряет, и обе стороны страдают, и, надеюсь, это можно будет завершить. <...> Теперь все зависит от президента Зеленского, чтобы это довести до конца <...> Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они [Украина] — нет», — заявил американский лидер.

