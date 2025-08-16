«Хорошие шансы» договориться: Путин и Трамп подвели итоги встречи на Аляске

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подвели итоги встречи на Аляске, которая продлилась почти три часа. Лидеры двух стран считают, что переговоры прошли «конструктивно» и достигнут «огромный прогресс». Об этом они заявили в ходе совместной пресс-конференции, сообщает «Коммерсант».

«Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными»,— сказал Владимир Путин, поблагодарив Дональда Трампа за приглашение приехать на Аляску и отметив, что Россия и США — близкие соседи, которых разделяет только Берингов пролив.

«Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. Очевидно, надо было выправлять ситуацию. И в этом плане личная встреча глав государств давно назрела»,— подчеркнул Путин, добавив, что одной из центральных тем встречи стало урегулирование российско-украинского конфликта. «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни — и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль», отметил Путин.

В свою очередь Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров стороны «не смогли достичь полного понимания» и сделки по Украине пока нет. «У нас были продуктивные переговоры. У нас хорошие шансы достигнуть мира, сделки пока нет, но шансы высокие»,— сказал Трамп, выразив готовность в скором времени снова встретиться с российским президентом. Президент США также назвал интересным приглашение прилететь в Москву.