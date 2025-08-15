Путин и Трамп отказались общаться с журналистами в начале встречи на Аляске

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В начале переговоров, которые проходят в эти минуты на Аляске, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов и отказались от вступительных слов. Об этом сообщает «Интерфакс»

Как уточняет информагентство, журналисты попали в зал встречи, когда президенты занимали свои места. Через несколько секунд прессу попросили удалиться, но журналисты начали выкрикивать самые разные вопросы. Одни спрашивали о том, когда наступит прекращение огня, другие — про встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «В итоге прессу пришлось на повышенных тонах выводить из зала», — констатирует информагентство.

Также отмечается, что на встрече Путина и Трампа присутствуют с российской стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на The New York Times сообщает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия российского лидера на Аляску покинули летное поле в одном лимузине без переводчиков. Журналисты издания считают, что «совместная поездка лидеров двух сверхдержав, являющихся в данном случае противниками, в одном автомобиле является крайне редким событием».

