Эксперт: НАТО воспользовалось провокацией с БПЛА, чтобы усилить восточный фланг

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
После новости о том, что на территорию Польши залетели около 20 беспилотников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный Страж» на восточном фланге альянса. Кроме того, «Интерфакс» со ссылкой на Бюро национальной безопасности Польши в воскресенье сообщил о подписании президентом Польши Каролем Навроцким резолюции о согласии на пребывание в стране иностранных войск государств-участников НАТО. Что это значит, и какие войска уже стоят в Польше, «Новому Калининграду» рассказал директор Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитического и регионального развития БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук, доцент Юрий Зверев.

«Я несколько удивлён, потому что иностранные войска уже давно находятся на территории Польши, — пояснил Зверев. — Вдоль границы с Калининградской областью стоят в основном польские войска, но в Польше есть также многонациональная группа НАТО. Она с 2017 года примерно в 100 километрах от границы с Калининградской областью и возглавляется Соединёнными Штатами Америки. В Польше около 10 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, как вы знаете, в Польше находятся голландские истребители, которые участвовали в отражении атаки беспилотников непонятного происхождения, которые считаются российскими, но никаких доказательств этого не представлено. Блок НАТО воспользовался провокацией с дронами и хочет усилить войска на восточном фланге. В каком конкретно формате, и что конкретно они туда будут перебрасывать, пока до конца не ясно».

Отметим, что подписанное президентом Польша постановление является секретным, и о его содержании власти соседней республики не распространяются.

