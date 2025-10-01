Польша решила продлить на 7 месяцев погранконтроль на границах с Литвой и Германией

Власти Польши приняли решение о продлении погранконтроля на границе с Литвой и Германией. Ограничения будут действовать еще семь месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о продлении временного пограничного контроля на границе с Германией и Литвой. Оно вступит в силу 5 октября этого года и продлит проверки еще на полгода — до 4 апреля 2026 года», — анонсировали в МВД Польши.

Продление ограничений объясняют необходимостью контролировать миграционный маршрут, который ведет из стран Балтии через Польшу в Западную Европу.

Напомним, погранконтроль с Германией и Литвой Польша восстановила 7 июля. Тогда заявлялось, что новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключали возможности их продления. Отмечалось, что введение проверок на внутренних границах ЕС «необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией». В начале августа Польша продлила пограничный контроль до 4 октября. 

