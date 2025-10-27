В Сейме Литвы признали, что остановить калининградский транзит из-за метеозондов нельзя

В Сейме Литвы признали, что остановить калининградский транзит из-за метеозондов нельзя

Литва не может остановить калининградский транзит из-за метеозондов. Об этом заявил депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Я не вижу перспектив закрытия калининградского транзита, поскольку это соглашение между ЕС и Россией, и, по крайней мере, в данном случае у нас нет данных о том, что Россия действует. Однако для того, чтобы для Беларуси было бы больно, это необходимо сделать», — заявил Сквернялис, предложив, в частности, ограничить количество регулярных автобусов между Литвой и Беларусью.

«Грузы, следующие из Беларуси через Литву, должны быть либо полностью остановлены, либо их досмотр должен проводиться даже на железной дороге в течение 10 дней — такие действия должны быть предприняты, чтобы мы, как государство, выглядели солидно. Сейчас мы выглядим как бессильное государство», — добавил депутат.

Напомним, в воскресенье, 26 октября, президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Уже в понедельник стало известно, что литовские власти на неопределенное время закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Появление зондов, как уверяют власти соседней республики, вынуждает закрывать Вильнюсский международный аэропорт (26 октября его временно закрывали в третий раз за последние три дня).

