Сенатор Ярошук про действия Литвы: они разума лишились, в них бес вселился

Калининградский бизнес может пострадать от решения литовских властей закрыть погранпереходы с Белоруссией. Об этом «Новому Калининграду» сообщил сенатор от Калининградской области Александр Ярошук.

«Вы знаете, из-за вот этой оголтелой политики наших соседей, конечно, наносит нам очень серьезный экономический ущерб. Много трудностей с логистикой, что сказывается, по большому счету, и на ценовой политике на все виды продукции. Но, тем не менее, поверьте, не раз уже этот вопрос поднимался на всех уровнях и губернатором, и правительством Калининградской области, и депутатами Госдумы, и сенаторами. Сейчас ускоренно ищется решение о добавке паромов и о том, чтобы эти издержки каким-то образом компенсировать для бизнеса», — заметил сенатор.

Далее Ярошук добавил, что решения литовских властей, скорее всего, отразятся на стоимости всех продуктов, которые завозятся в регион.

«Все в курсе и все к этому готовились, — продолжил сенатор. — За последний год пришло целых три заместителя министра иностранных дел. Одно выездное заседание провели, чтобы изучить ситуацию, связанную как раз с этой тематикой. Когда мы поднимаем эти вопросы с сенатором Шендерюком-Жидковым, нам везде оказывают поддержку. У нас есть „Час сенатора“, где мы актуальные вопросы поднимаем, связанные с той или иной областью».

Что касается рычагов давления на Литву, то их, как считает Ярошук, уже практически не осталось.

«Мы же не можем им в головы вложить разум, — заявил он. — Я думаю, что [рычагов] не осталось. Те руководители наших государств-соседей и не только соседей-европейцев вошли в какую-то такую русофобию, что за этой русофобией они разума лишились. Как бес в них там вселился. Но это, я надеюсь, скоро пройдет. Поверьте. Тут нужно терпение. Что они говорят, это, конечно, нормальному, разумному человеку в голову никак не входит».

В заключение разговора Ярошук вспомнил, как, будучи мэром Калининграда, пытался выстраивать взаимоотношения с соседними республиками и занимался «народной дипломатией».

«Мы приезжали, у нас были договора о дружбе с тем или иным регионом и городом. Обмены были международные, ездили детские и спортивные коллективы. Как нас ждали! И тут в одночасье всё переключили. Что говорить. Просто бес вселился в нашего соседа. Такое в жизни бывает», — добавил он.