Беспрозванных: ограничение Литвой транзита мы расцениваем как провокацию

Заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих социальных сетях.

По словам главы региона, такими ограничениями пытаются создать сложности в товарообороте между Калининградом и другими регионами страны, что является нарушением условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году.

«Ситуацию мониторим, мы на связи со всеми перевозчиками, работает оперштаб по обеспечению транспортной доступности в условиях санкционных ограничений. У нас мощная поддержка президента и федерального правительства. Принято и принимается много мер, чтобы не зависеть от перманентных недружественных действий со стороны соседей. Продолжаем развивать другие транспортные пути», — заявил губернатор.

Ранее власти Литвы объявили о временном закрытии двух последних КПП на границе с Беларусью, объяснив это учащением случаев появления метеозондов, с помощью которых в страну доставляют контрабандные сигареты. Из-за этого, как утверждают в Вильнюсе, приходится приостанавливать работу аэропорта — только за последние три дня его закрывали трижды. Кроме того, литовские власти заявили о намерении ограничить калининградский транзит, однако позже признали, что сделать это не получится.