Транзит на грани срыва: чем грозит Калининграду закрытие границы Литва-Беларусь

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. В понедельник депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. Тем не менее заявления со стороны соседей выглядят вполне реальными. «Новый Калининград» разбирался, чем может грозить ограничение транзита.



Заявления об ограничении транзита появились на фоне новостей о сбоях в работе литовских аэропортов. Как пишет РБК со ссылкой на литовские СМИ, власти соседней республики утверждают, что в пятницу и субботу аэропорт в Вильнюсе закрывался из-за белорусских метеозондов с контрабандой, в пятницу некоторое время не работал и Каунасский аэропорт. В ответ Литва несколько раз объявляла о закрытии двух пунктов пропуска — «Шальчининкай» и «Мядининкай» — единственных, которые работаю на границе с Беларусью и через которые идет весь транзит не только из ЕС в Беларусь и дальше на основную территорию РФ, но и из «большой России» и Беларуси в Калининградскую область. Причем как грузовой (на фурах), так и пассажирский — автомобилистов, пользующихся УТД (упрощенным транзитным документом).

Национальный центр кризисного управления сообщил, что изъято четыре метеозонда с сигаретами, зафиксированных близ городов Лаздияй, Друскининкай, Шальчининкай, а также частично в Алитусском районе. По данным «Литовских аэропортов», потери за один день могут составить 17 тыс. евро.

Каким образом метеозонды с контрабандными белорусскими сигаретами могли помешать работе аэропортов, не сообщается. Кроме того, нет объяснения, почему из-за них были закрыты единственные пункты пропуска на литовско-белорусской границе.

«Президент [Литвы] рассматривает инциденты и перебои в работе аэропортов за последние дни как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — заявили в канцелярии Науседы агентству BNS, (цитата по LRT). Правительство Литвы готовится предложить меры в ближайшие дни. «Среди вариантов, которые необходимо рассмотреть, — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение транзита в Калининград», — сказали в канцелярии.

В понедельник стало известно, что литовские власти закрыли два последних контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией на неопределенное время. Сроки закрытия границы, как уточняется, 27 октября будет определять правительственная комиссия по нацбезопасности.

Посольство России в Литве уже рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на автотранспорте в Литву через территорию Белоруссии. Соответствующее сообщение Посольство разместило в своем телеграм-канале.



Чуть позже в понедельник депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис (в прошлом премьер-министр и министр внутренних дел Литвы) признал, что соседняя республика не может остановить калининградский транзит из-за белорусских метеозондов, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва». «Я не вижу перспектив закрытия калининградского транзита, поскольку это соглашение между ЕС и Россией, и, по крайней мере, в данном случае у нас нет данных о том, что Россия действует. Однако для того, чтобы для Беларуси было бы больно, это необходимо сделать», — заявил Сквернялис, предложив, в частности, ограничить количество регулярных автобусов между Литвой и Беларусью.





Калининградский транзит идёт в настоящее время через территорию Литвы в «остальную Россию» и обратно двумя способами: автомобилями и по железной дороге. При этом особые сложности наблюдаются с пассажирским транзитом — Литва по-прежнему ограничивает количество вагонов и число пассажиров поездов. С прошлого года запрещен проезд на мотоциклах через литовско-белорусские пункты пропуска (а именно они стоят на пути калининградского автомобильного транзита). Воспользоваться УТД (упрощенным транзитным документом) сегодня могут только обладатели биометрических паспортов. Но получить УТД довольно непросто — нужно ловить слоты на сайтах генкосульств Литвы в Калининградской области и Советске. С учетом того, что на транзит дано всего 24 часа, не все могут успеть пройти литовско-белорусскую границу. С учетом закрытия пунктов пропуска сухопутный путь вызывает еще большие проблемы у обладателей УТД. Отметим, что на сегодня это практически единственно возможный вариант выезда из области в остальную Россию на машине, поскольку перевозка автомобиля на пароме стоит 53300 руб.

Что касается грузов, то их по-прежнему везут в Калининградскую область и из неё по железной дороге через Литвы и фурами (всё через те же пункты пропуска на литовско-белорусской границе и единственный пункт пропуска на границе РФ и Литвы — МАПП «Чернышевское»). Серьезные проблемы с калининградским автомобильным транзитом по территории Литвы начались в 2022 году после начала СВО и введения санкций против России. В Еврокомиссии тогда заявили, что по автодорогам запрещен провоз товаров, попавших под санкционные ограничения. В июле, например, в Литве развернули грузовики, которые перевозили шины, детали сантехники, древесину и изделия из нее, строительные блоки, мебель, топливо, наполнитель для кошачьих туалетов и цементные изделия. После этого транзит подсанкционных товаров был переориентирован на морские и паромные перевозки. Значительное количество водителей, занимавшихся международными автоперевозками в Калининградской области, перешло на работу в Европу. В 2023 году в инициативной группе перевозчиков сообщали, что водители калининградских автопредприятий вынуждены переходить на работу в литовские и польские компании. Представители отрасли поясняли, что увольнение сотрудников связано с плохими условиями труда в регионе, непредсказуемыми очередями на границах, а также постоянными стрессами из-за изменения требований стран Балтии к грузу и транспортным средствам.

По данным Калининградстата на март 2025 года, в течение десятилетия калининградские грузоперевозчики (юридические лица и ИП, без оценки деятельности субъектов малого предпринимательства) больше всего перевезли грузов в 2023 году — 9,2 млн тонн. При этом уровень грузооборота в 2023 году стал самым низким за десять лет — 1 661 млн т∙км. Наиболее высоким за этот период он был в 2014 году — 2 363 млн т∙км. По словам руководителя Калининградстата Елены Александровой, сегодня более 60% грузоперевозок осуществляются водным транспортом. «Автомобильные грузоперевозки снизились, и жители нашего региона это видят и понимают, тут все прозрачно. Востребованность на грузовые перевозки снижается, потому что это и дорогостоящий способ доставки грузов, и проблемы с таможнями, ограничениями по ввозу, много всяких факторов, которые на это влияют. Но сейчас активно используется водный транспорт, паромное сообщение — перевозки водным транспортом у нас занимают более 60% от общего объема. Ну и железнодорожный транспорт в том числе», — рассказала она в интервью «Новому Калининграду».

В Калининградской областной таможне сообщили, что не готовы предоставить информацию о динамике грузоперевозок и номенклатуре грузов, которые ввозятся в регион через автомобильный пункт пропуска на границе с Литвой.





Что говорят грузоперевозчики:

Леонид Степанюк, гендиректор ООО «ДСВ Транспорт»:

«Наша компания еще год назад прекратила ездить на Калининград. Здесь стало работать тяжело и невозможно. Мы три года работали себе в убыток. Больше не можем. Сегодня здесь остаются работать те, кто имеет другие налоговые схемы — в режиме ИП, самозанятые и т.д. Предприятиям, действующим на схеме ООО, сегодня невозможно работать. Так что мы пока ушли в Россию, более того — я пока приостановил деятельность до конца год. Буду смотреть по ситуации. Но аккумулировать убытки уже нет возможности».

Мэлс Боциев, руководитель компании «Транском»:

«Мне кажется, Литва это делает для того, чтобы создать напряжение внутри Калининградской области. У нас в регионе изначально сложилось такая ситуация, что часть компаний смогли себе пробить постоянное место на паромах, а другие, как и прежде, возят грузы сухопутным путем с большими проблемами. Все санкционные товары — металл, дерево, промышленное оборудование и т.д. — идут по воде, а продукты — по суше. И если Литва исполнит свои угрозы, то, чтобы здесь не создавать проблем, придется по-другому расставлять приоритеты. Что важнее ввезти в первую очередь — продукты для населения или промышленные товары. Естественно, мы на себе все это почувствуем. Цены взлетят, а дальнобойщики разбегутся».

По словам предпринимателя, он изначально возит продукты «по земле», и сегодня уходит примерно месяц на то, чтобы машина зашла с грузом в регион и затем ушла в новый рейс. «У нас не выходит совершить даже два рейса в месяц при наличии двух машин. И это мы еще успели до февраля 22-го получить пятилетние шенгенские визы, — говорит Мэлс. — Поэтому у нас еще есть возможность в случае закрытия погранпунктов в Литве на границе с Беларусью уйти на Псков и Латвию. Но таких водителей сегодня в регионе единицы. Большинству сейчас выдают суточные транзитные визы. И с ними на Латвию уже не поедешь, только через Белоруссию. Но и нашим визам уже осталось меньше года. Больше таких не дают. Сегодня водителей вообще не найти ни с какими визами. Никто не идет на один рейс в месяц. Даже если компания по перевозкам закрывается, они идут на внутренние перевозки, на самосвалы или по России начинают работать, вахтами».

По словам перевозчика, литовская сторона уже давно ищет способы закрыть нам транзит вообще. «И это же не первое их такое заявление или попытка. Хотя они на этом зарабатывают, — продолжает он. — Мы же очень много платежей делаем — за дороги, за очереди, за транзит...Мне кажется, это очередная попытка посмотреть, насколько жестко на это отреагирует Правительство России. Думаю, нас в очередной раз проверяют».

Сергей Гоз, генеральный директор компании «Сталена», президент Балтийского делового клуба:

«Сегодня калининградский транзит состоит из двух составляющих — транзита грузов и перемещения людей. И я не исключаю, что в первую очередь Литва, если исполнит свои угрозы, пойдет по пути ограничения движения именно физических лиц. Не пассажиров железнодорожного сообщения, а тех, кто проезжает по территории Литвы по упрощенному транзиту. Почему я так думаю? Потому что через литовские погранпереходы идут грузы не только в Калининградскую область, так же там идет и транзит грузов стран Европы, в том числе и не входящих в ЕС. И литовская сторона в заявлении все же говорит про физические лица и инциденты с зондами контрабандистов. Поэтому я не исключаю, что это, знаете, такой звоночек со стороны соседей, мол, а мы вот что можем с этим сделать. Мне хотелось бы верить, что все эти заявления в большей степени касаются перемещения людей, а не грузов».

По словам Сергея Гоза, бизнес грузоперевозок сегодня чувствует себя «стабильно напряженно». «Количество перевозчиков, конечно, снижается, — говорит он. — Но я бы даже речь вел не числе компаний, которые еще работают в регионе, а о количестве техники. Если до начала СВО в регионе было по меньшей мере 10-11 тысяч машин для грузоперевозок, то сегодня речь идет — от 6 до 7,5 тысяч. Не так давно — месяца три назад — достаточно крупная компания продала здесь весь свой транспорт и ушла с рынка. А там было более 100 единиц техники».

В феврале 2022 г. Сергей Гоз прогнозировал, что в нынешних реалиях рынок грузоперевозок. сократится вдвое, а не на треть. «Мой прогноз изначально был более пессимистичный, — говорит Сергей Аркадьевич. — Но наш бизнес оказался достаточно стрессоустойчивым. Причины этого в том, что мы все же отличаемся в подходе к работе от „Большой России“. Ну что там проехать от Москвы до Калуги? Какие проблемы? И другое дело — вывезти или привести груз в окружении границ. Мы в этой среде выросли и живём в ней, можно сказать. Поэтому, наверное, и мыслим по-другому, гибче подходим к решению вопросов. Нам ведь каждый день приходится какие-то новые решения в логистике придумывать. А вот надолго ли нас хватит — другой вопрос».

По словам Гоза, сегодня наземному транспорту сложнее выехать из нашего региона, чем в него въехать. «Из России сюда груз идёт относительно быстро. Это если на границе с Белоруссией и Литвой ничего не происходит. Раньше „быстро“ это было 3−4 суток, а теперь „быстро“ — 5−7 суток. А вот насколько оперативно груз покинет границы области, все зависит от того, как перевозчик загрузился, как отметился, зарегистрироваться в механизме электронной очереди. Летом ее нам отменили, точнее, трансформировали. Но все равно транспорт пересекает границу не так, как хотелось бы. Есть еще над чем работать с этим механизмом, но, к большому сожалению, решения находятся не на уровне региона, а выше. И там они, как мне кажется, не на первом месте по приоритетам».

По словам Гоза, если сейчас Литва на неопределенный срок закрыла погранпункты с Белоруссией, то, конечно, это может сказаться на доставках товаров в регион. «У нашей компании сейчас в Белоруссии, к счастью, никого нет. Но приоритет ведь не только на доставку товаров в Калининградскую область, но и на вывоз из нее. Да, важно, чтобы калининградцы не остались с пустыми полками. Но имея проблемы с вывозом грузов, мы не можем отправить машины за следующей партией товаров или же вывезти продукцию, произведенную на местном предприятии. Если мы будем работать только на то, чтобы ввезти, что у нас тогда останется от промышленности? Поэтому для нас важно движение как сюда, так и отсюда. Промышленные предприятия тоже должны работать».

Николай Бугаев, представитель компании «Карго Деливери Сервис»:

«Мы возим товары исключительно по морю на контейнеровозах — и продукты питания, и электронику, и все, что попадает под санкции. И мне кажется, что такие заявления со стороны Литвы должны стать для нас хорошим импульсом, что нам давно пора уходить от проблемного сухопутного коридора. А это значит — ставить достаточное количество паромов на нашем направлении и сделать конкуренцию на паромных перевозках. Такую же, как сегодня есть на контейнерных перевозках. У нас сегодня есть только один паромный оператор — „Оборонлогистика“, на которую в Калининграде работает компания ТБК (Трансбизнесконсалтинг), а со стороны Петербурга — „Имекс-Сервис“. А если бы оператор был не один и была бы конкуренция, а субсидии распространялись бы равномерно на фрахты, то многое бы в вопросе паромных перевозок изменилось в лучшую сторону.

В доказательство моих слов вот свежая история. Я только что встречался с владельцем автотранспорта, у которого на границе Литва — Беларусь сейчас стоит в очереди три машины с продуктами питания. По информации литовских пограничников, решение о пропуске и дальнейшем движении через границу будет принято в Сейме не ранее 29 октября. И все это время машины будут скапливаться на границе».





Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что «все заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию». «Ограничивая транзит, вновь пытаются создать сложности в товарообороте между Калининградом и другими регионами страны. Это нарушение условий вступления Литвы в Евросоюз в 2004 году. Методы не удивили, — написал губернатор в своём телеграм-канале. — Ситуацию мониторим, мы на связи со всеми перевозчиками, работает оперштаб по обеспечению транспортной доступности в условиях санкционных ограничений».

Беспрозванных также заявил о мощной поддержке со стороны Президента и федерального Правительства. «Принято и принимается много мер для того, чтобы не зависеть от перманентных недружественных действий со стороны „соседей“. Продолжаем развивать другие транспортные пути», — написал он.

Сенатор Александр Ярошук при этом признал, что рычагов давления на Литву практически не осталось. «Мы же не можем им в головы вложить разум, — сказал он в разговоре с корреспондентом „Нового Калининграда“. — Я думаю, что [рычагов] не осталось. Те руководители наших государств-соседей и не только соседей-европейцев вошли в какую-то такую русофобию, что за этой русофобией они разума лишились. Как бес в них там вселился. Но это, я надеюсь, скоро пройдет. Поверьте. Тут нужно терпение. Что они говорят — это, конечно, нормальному, разумному человеку в голову никак не входит».

Текст: Ольга Саяпина, Иван Марков, Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»