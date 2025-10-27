МИД Белоруссии вручил дипломату из Литвы ноту протеста

Все новости по теме: Граница
МИД Белоруссии вручил дипломату из Литвы ноту протеста

Временному поверенному в делах Литвы в Белоруссии Эрикасу Вилканецасу вручили ноту протеста из-за одностороннего закрытия границы литовской стороной без предварительного уведомления. По утверждению Минска, это решение нарушает права граждан Литвы, Белоруссии и других государств, а также принцип свободы передвижения, пишет «Коммерсант».

«Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран» ,— сообщили в белорусском МИДе.

27 октября Литва временно закрыла два пограничных пункта с Белоруссией из-за действий контрабандистов, поясняла литовский премьер Инга Ругинене. По её словам, в дальнейшей планируется полностью закрыть границу. Позднее сегодня Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что через КПП «Мядининкай» начали пропускать дипломатов, граждан ЕС и путешествующих транзитом в Калининградскую область. Пункт пропуска «Шальчининкай» остается полностью закрытым.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter