МИД Белоруссии вручил дипломату из Литвы ноту протеста

Временному поверенному в делах Литвы в Белоруссии Эрикасу Вилканецасу вручили ноту протеста из-за одностороннего закрытия границы литовской стороной без предварительного уведомления. По утверждению Минска, это решение нарушает права граждан Литвы, Белоруссии и других государств, а также принцип свободы передвижения, пишет «Коммерсант».

«Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран» ,— сообщили в белорусском МИДе.

27 октября Литва временно закрыла два пограничных пункта с Белоруссией из-за действий контрабандистов, поясняла литовский премьер Инга Ругинене. По её словам, в дальнейшей планируется полностью закрыть границу. Позднее сегодня Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что через КПП «Мядининкай» начали пропускать дипломатов, граждан ЕС и путешествующих транзитом в Калининградскую область. Пункт пропуска «Шальчининкай» остается полностью закрытым.