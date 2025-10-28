МИД Литвы: мы оставляем за собой возможность закрыть калининградский транзит

Литва может при необходимости ограничить калининградский транзит. Об этом заявил глава МИД республики Кястутис Будрис, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Мы оставляем за собой возможность закрыть транзит, если это потребуется для обеспечения безопасности. Конечно, уведомив об этом институты Европейского союза и государства-члены. Однако сама ситуация все равно должна соответствовать определенным критериям. Один из них — это должно быть что-то направленное на Россию или связанное с деятельностью России. Поэтому сегодня я бы сказал, что это [ограничение транзита] совершенно нельзя исключать», — подчеркнул Будрис.

В свою очередь, в президентуре Литвы отметили, что закрытие калининградского транзита будет самой сложной и «юридически запутанной» мерой, которая пока не рассматривается. Однако это не означает, что ее нельзя использовать в будущем, добавил советник президента Дейвидас Матуленис.

«Если мы увидим, что все так и дальше будет продолжаться, и наш аэропорт столкнется с серьезными проблемами, мы должны принять все возможные меры. И это [закрытие транзита] — еще один способ привлечь внимание Еврокомиссии», — пояснил он.

Транзит на грани срыва: чем грозит Калининграду закрытие границы Литва-Беларусь

Напомним, 26 октября президент Литвы Гитанас Науседа накануне предложил ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Белоруссией на длительный срок из-за воздушных шаров с контрабандой. Позже депутат Сейма лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис признал, что Литва не может остановить калининградский транзит. В свою очередь, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что заявления Литвы по ограничению транзита можно расценивать как провокацию.