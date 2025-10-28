В Кремле отреагировали на слова Литвы об ограничении транзита в Калининград

Кремлю известно о высказываниях президента Литвы Гитанаса Науседы о намерении помешать сообщению между Калининградской областью и другими регионами России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что связь с Калининградом всегда будет обеспечена, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Россия обеспечит «бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», несмотря на заявления со стороны Литвы.

Песков отметил, что власти стран Прибалтики продолжают придерживаться русофобской политики, в частности, выдвигая регулярные инициативы, которые могут привести к попыткам блокады Калининградской области. Очередное предложение ограничить транзит в регион, озвученное Науседой 26 октября, в Москве расценили как продолжение этой линии.

Напомним, ранее Литва временно закрывала два последних КПП на границе с Беларусью, сославшись на рост случаев использования метеозондов для переброски контрабандных сигарет. В Вильнюсе утверждают, что из-за таких инцидентов приходится приостанавливать работу международного аэропорта, который уже трижды закрывали за прошедшие несколько дней. На фоне этого литовские власти также заявили о намерении ограничить транзит в Калининград, однако позднее признали, что реализовать эту инициативу не смогут. В то же время МИД республики заявил, что Литва «оставляет за собой возможность закрыть транзит, если это потребуется для обеспечения безопасности». 

