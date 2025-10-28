Главой Балтийска стала депутат регионального Заксобрания

В Балтийске избрали главой депутата регионального заксобрания, сторонницу «Единой России» Нину Фёдорову. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе окрсовета Балтийска, её кандидатура была утверждена единогласно.

Фёдорова с 1988 по 1998 год была директором начальной школы № 3 города Балтийска, после чего до 2011 года возглавляла там же школу № 6, а потом до 2017 года — гимназию № 7.

В 2017 году она стала начальником Управления образования администрации Балтийского муниципального района, а в 2018 году её назначили заместителем главы администрации Балтийского городского округа. В сентябре 2021 года избрана депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва (сейчас региональное Заксобрание).

Ранее пост главы администрации Балтийского округа занимал Сергей Мельников. О задержании Мельникова и его зама Максима Коваленко стало известно 7 февраля. Следствие считает, что 15 января 2025 года Коваленко передал Мельникову деньги в размере 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. Решение о возбуждении уголовного дела приняли на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, которые провели специалисты УМВД России по Калининградской области.