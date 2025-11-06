Уход Нины Фёдоровой в главы Балтийска обезглавил комитет Заксобрания

В калининградском Заксобрании после ухода Нины Фёдоровой на пост главы Балтийска оказался обезглавлен комитет по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту. О том, что Фёдорова сложила депутатские и председательские полномочия ещё 29 октября, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Заксобрания, уточнив, что обязанности председателя на текущий момент исполняет заместитель Фёдоровой Дмитрий Латушкин от КПРФ.

«Вопрос о новом председателе будет рассматриваться на комитете по законодательству 12 ноября, — уточнили в пресс-службе. — Потом этот вопрос уйдёт в повестку общего заседания Заксобрания».

Источник «Нового Калининграда» сообщил, что возглавить комитет может депутат от «Единой России» Екатерина Канаева, накануне объявившая о своём уходе с поста директора Гусевского политеха.

Канаева подтвердила «Новому Калининграду», что сразу послу ухода из политехникума она перешла в Заксобрании на неосвобождённую основу. При этом она дала понять, что пост председателя комитета по соцполитике может занять и другой депутат.

«Руководителя комитета сначала утверждает комитет по законодательству, а потом всё заксобрание, поэтому всему свое время, ждем, — сообщила она. — Вот за свои управленческие решения я смело беру ответственность, а это все-таки коллективное решение законодательного собрания, поэтому здесь пока ничего сказать не могу».

Напомним, что Нина Фёдорова была единогласно избрана главой Балтийска 28 октября. С 1988 по 1998 год она была директором начальной школы № 3 города Балтийска, после чего до 2011 года возглавляла там же школу № 6, а потом до 2017 года — гимназию № 7. В 2017 году она стала начальником управления образования администрации Балтийского муниципального района, а в 2018 году её назначили заместителем главы администрации Балтийского городского округа. В сентябре 2021 года избрана депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва (сейчас региональное Заксобрание).