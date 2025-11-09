Источник: на пост сити-менеджера Гусева рассматривают Екатерину Канаеву

Кандидатуру депутата Законодательного собрания Екатерины Канаевой рассматривают на пост главы администрации Гусева, сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, планируется, что Канаева будет участвовать в конкурсе наряду с экс-проректором БФУ им. И. Канта Олегом Кутиным.



«На конкурс главы администрации Гусева заявляются заместитель главы Павел Нефедов, а также депутат Заксобрания, помощница депутата Госдумы Марины Оргеевой и бывший директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева. Это наряду с Кутиным», — сообщил источник.

На заседании комитета по образованию Калининградской торгово-промышленной палаты 6 ноября Екатерина Канаева сообщила, что в августе ушла с поста директора Гусевского политеха, позже она подтвердила «Новому Калининграду», что перешла работать в Заксобрание на освобожденную основу (за зарплату). Другой источник источник сообщил, что она должна стать председателем профильного комитета Заксобрания по социальной политике после того, как его главу Нину Федорову назначили главой Балтийск.

Формально комитет по соцполитике в настоящее время возглавляет депутат Дмитрий Латушкин, избиравшийся от КПРФ. «Вопрос о новом председателе будет рассматриваться на комитете по законодательству 12 ноября, — уточнили в пресс-службе Заксобрания. — Потом этот вопрос уйдёт в повестку общего заседания Заксобрания». При этом на встрече губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с председателями депутатских фракций и комитетов, которая состоялась 6 ноября, присутствовала Екатерина Канаева, а не Дмитрий Латушкин.

Ранее источники «Нового Калининграда» сообщили, что глава администрации Гусева Александр Китаев попрощался с коллективом. Ожидается, что он примет участие в конкурсе на должность главы Зеленоградска 12 ноября. Администрацию Гусева временно возглавила его заместитель Людмила Томина.

Бывший глава администрации Нестеровского округа Олег Кутин также занимал пост председателя комитета администрации Калининграда, затем — замминистра развития инфраструктуры правительства. Затем несколько лет он работал на позиции проректора БФУ им. И. Канта. Как утверждали источники, его рассматривали на пост главы Советска. Однако эту должность занял Аркадий Данилов.