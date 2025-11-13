Литва призывает Еврокомиссию включить в 20-й пакет антироссийских санкций Беларусь

Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций. С такой инициативой в Брюсселе выступил глава Минфина Литвы Криступас Вайтекунас, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Мы хотели бы поблагодарить [Европейскую] комиссию за 19-й пакет санкций против России, но призываем ее продолжать 20-й пакет и включить Беларусь, чтобы к ней относились одинаково. Она осуществляет гибридные атаки против Литвы, инструментализирует доставку контрабанды в Литву, в результате чего мы несем финансовые, репутационные потери и испытываем логистические трудности, когда нам приходится закрывать аэропорты. Мы призываем трактовать ее [Беларусь] так же, как Россию», — заявил Вайтекунас.

Напомним, накануне Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. Ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды.