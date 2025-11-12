Беларусь отказалась открыть эвакуационный коридор для литовских фур

Беларусь отказалась открыть эвакуационный коридор для литовских фур
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы, сказал советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас. Об этом сообщает ТАСС.

Эвакуационным коридором власти Литвы называют пропуск через границу застрявших в Белауси фур. «На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора не поступило», — сказал он.

Как утверждал советник, границы Литвы для литовских перевозчиков и перевозчиков из стран ЕС открыты. «Препятствия чинит и наращивает эскалацию Белоруссия, не справляющаяся с воздушными шарами контрабандистов, которые угрожают безопасности гражданской авиации», — сказал Доброволскас.

Напомним, что решение Литвы о прекращении пропускного режима было принято на фоне инцидентов с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. Правительство страны на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения.

В ответ на действия Вильнюса белорусские власти ограничили движение грузовых автомобилей с литовскими номерами на белорусско-литовском участке границы, а позже ужесточили правила для зарегистрированных в Литве грузовиков.

Литовские перевозчики потребовали распространить ограничения и на железнодорожное сообщение с Беларусью «для справедливой конкуренции». В стране застряли около пяти тысяч фур и полуприцепов, что, по оценке ассоциации Linava, уже обошлось перевозчикам примерно в пять миллионов евро за неделю.

10 ноября литовским водителям, которые застряли в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом, разрешили покинуть страну, оставив фуры на специально оборудованных стоянках возле пункта пропуска «Котловка». 11 ноября МИД Литвы вручил сотруднику посольства Беларуси ноту протеста и предупредил, что закрытие границы может быть продлено.

