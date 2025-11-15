Имущество Литвы «захвачено», шары продолжают летать: в Сейме оценили закрытие границы

В Сейме раскритиковали решение властей Литвы закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно литовских перевозчиков. При этом есть сомнения по поводу целесообразности такого решения в целом. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва», заявил глава оппозиционного демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис.

«Нужно было дать неделю, сказать всем перевозчикам: у вас есть неделя, чтобы покинуть эту страну [Беларусь]. Если вы продолжите ездить или останетесь, тогда это уже ваша ответственность и ваш риск, мы не сможем вам помочь», — отметил Сквернялис.

Он добавил, что пока закрытие границы «не принесло никаких результатов», кроме того, что имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать».

«Решение нужно было, но оно было принято неправильно, и теперь мы пропустили гол в свои ворота. Искать способы выхода из этой ситуации будет непросто», — резюмировал политик.

В свою очередь, лидер оппозиционной партии консерваторов Лауринас Касчюнас предупредил, что, если перевозчики заплатят за стоянку своих грузовиков белорусской компании, то их «придется наказать», поскольку они нарушат санкционные механизмы. «Очень странно, что мы не подумали о возможной реакции [Беларуси]. При моделировании первого шага нужно думать о том, как ответит оппонент. Мы этого не оценили», — сказал он.

Напомним, ранее правительство Литвы на месяц закрыло пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывает с инцидентами с метеошарами, использованными для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. Теперь Литва предлагает Еврокомиссии включить Беларусь в новый пакет антироссийских санкций.