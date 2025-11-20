СМИ: Генконсульство России в Гданьске должно прекратить работу к 23 декабря

Последнее работающее в Польше генконсульство России должно закрыться к 23 декабря, к этому времени сотрудникам необходимо покинуть территорию республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Польше Андрея Ордаша.

«В качестве реакции на якобы причастность России к актам саботажа в Польше нам предписано закрыть наше последнее генеральное консульство в Польше, в Гданьске. Консульство должно быть закрыто к 23 декабря этого года. Все сотрудники должны покинуть к этой дате территорию Польши», — цитирует ТАСС дипломата.

«Что касается закрытия нашего последнего генерального консульства, ну что ж, теперь у нас остается только одна консульская точка в Польше — это консульский отдел посольства. Нагрузка, конечно, возрастет существенно, потому что придется обслуживать всю территорию Польши. Как говорится, не привыкать. Но, мне кажется, с нашей стороны последуют ответные действия. У поляков тоже осталось одно генеральное консульство — в Иркутске. Думаю, что его судьба предрешена», — заявил Ордаш.

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что установлены двое причастных к подрыву железнодорожных путей в Польше граждан Украины, которые «длительное время сотрудничают с российской разведкой». Они «успели покинуть территорию республики» через КПП «Тересполь» («Брест» на белорусской стороне).