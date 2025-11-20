СМИ: Генконсульство России в Гданьске должно прекратить работу к 23 декабря

Все новости по теме: Польша
СМИ: Генконсульство России в Гданьске должно прекратить работу к 23 декабря

Последнее работающее в Польше генконсульство России должно закрыться к 23 декабря, к этому времени сотрудникам необходимо покинуть территорию республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на временного поверенного в делах РФ в Польше Андрея Ордаша.

«В качестве реакции на якобы причастность России к актам саботажа в Польше нам предписано закрыть наше последнее генеральное консульство в Польше, в Гданьске. Консульство должно быть закрыто к 23 декабря этого года. Все сотрудники должны покинуть к этой дате территорию Польши», — цитирует ТАСС дипломата.

«Что касается закрытия нашего последнего генерального консульства, ну что ж, теперь у нас остается только одна консульская точка в Польше — это консульский отдел посольства. Нагрузка, конечно, возрастет существенно, потому что придется обслуживать всю территорию Польши. Как говорится, не привыкать. Но, мне кажется, с нашей стороны последуют ответные действия. У поляков тоже осталось одно генеральное консульство — в Иркутске. Думаю, что его судьба предрешена», — заявил Ордаш.

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что установлены двое причастных к подрыву железнодорожных путей в Польше граждан Украины, которые «длительное время сотрудничают с российской разведкой». Они «успели покинуть территорию республики» через КПП «Тересполь» («Брест» на белорусской стороне).

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter