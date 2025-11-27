Россия закрывает последнее работающее в стране генконсульство Польши

Россия с 30 декабря отзывает согласие на работу генконсульства Польши в Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости.



«В МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске российская сторона приняла решение об отзыве с 30 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Иркутске», — цитирует агентство МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является враждебным и необоснованным шагом польского руководства.

Последнее работающее в Польше генконсульство России должно закрыться к 23 декабря. О своём решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил 19 ноября.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что установлены двое причастных к подрыву железнодорожных путей в Польше граждан Украины, которые «длительное время сотрудничают с российской разведкой». Они «успели покинуть территорию республики» через КПП «Тересполь» («Брест» на белорусской стороне).

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.