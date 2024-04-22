Янтарный комбинат инкрустировал янтарь в ткань женских платьев

В Доме янтарной моды представили весеннюю коллекцию под названием «Цветущий сад». На этот раз солнечный камень инкрустировали в ткань платьев, созданных в единственном экземпляре. Таким образом художники и ювелиры Янтарного комбината продолжили курс на эксперименты.

Первые смелые опыты представили показе в Доме янтарной моды в конце прошлого года. Тогда результатом синергии технологов, художников и дизайнеров стала коллекция одежды и аксессуаров из янтаря «Балтийский акцент». На подиуме можно было увидеть топы ажурного плетения, надетые поверх вязаного трикотажа портупеи, авоськи из россыпи бусин, расшитые янтарным кружевом свадебные платья, лифы, юбки-парео, клатчи, ремни и аккуратные пуговицы на рукавах жакетов.

Теперь художники решили пойти ещё дальше. В коллекции «Цветущий сад» они представили женский костюм в виде цветка с золотистым свечением, которое придает ему, конечно, балтийский янтарь. Эффект достигается за счет применения насыпной техники: янтарную крошку нанесли и закрепили прямо на ткани.

«Янтарь — очень легкий и живой материал. По сути, с помощью мелких фракций мы рисовали на ткани, а применив более крупный камень, создали объем, при этом не утяжелив костюм, — рассказывает о новой коллекции заместитель генерального директора по ювелирному производству Майя Скворцова. — Например, в образе „Роза“, в котором из янтаря выполнен лиф, использован самый большой объем янтаря в этой коллекции. Это ограненный янтарь с одной нетронутой, но отполированной плоскостью для инкрустации в ткань. Вес этого платья увеличился всего на 185 граммов, и оно не потеряло своей главной функции — быть удобным и красивым украшением женщины».

На третьем показе в истории Дома янтарной моды презентовали 12 женских образов, вдохновленных природой и распустившимися цветами, — «Калла», «Фиалка», «Тюльпан», «Нарцисс», «Ландыш», «Ромашка», «Гортензия», «Гладиолус», «Подсолнух», «Хризантема», «Роза» и «Морозник». Еще 39 образов создали с помощью новой линейки янтарных украшений вместе с калининградскими брендами одежды NGCOUTURE (Наталья Григорян), Dynastie Mari, New Inn и Sacura Wedding. На подиуме продемонстрировали чокеры, сотуары, ожерелья, серьги, браслеты, кольца, ремни, сумки и галстуки. Все они, а также одежда с включением солнечного камня появятся в продаже уже этим летом во время VII Международного экономического форума, который пройдет в Светлогорске с 27 по 30 июня.

Дом янтарной моды начал работу весной прошлого года. Для создания экспериментальной площадки, объединяющей художников, ювелиров и дизайнеров, Янтарный комбинат восстановил историческое здание на территории предприятия. С тех пор модные показы проходят в непосредственной близости от близости от цеха, где обрабатывают камень и создают украшения.

После проведенной в 2021 году модернизации ювелирное производство Калининградского янтарного комбината ежегодно увеличивает объем переработки. В 2023 году предприятие переработало 25 тонн янтаря. Выручка от реализации готовой продукции составила 567 млн рублей, что в четыре раза превысило показатели 2022 года. Сегодня Янтарный комбинат ежегодно выпускает около 150 тысяч изделий.