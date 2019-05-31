Кринолины в тумане: в «Храброво» дали бал в честь Елизаветы Петровны (фото)

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В «Храброво» в понедельник дали костюмированный бал, посвященный 310-летию со дня рождения императрицы Елизаветы Петровны. В её честь в рамках всероссийской кампании «доназвали» калининградский аэропорт. Скучающих в ожидании рейсов (в том числе и задержанных, область в этот день накрыл плотный туман) пассажиров вокально-танцевальными композициями развлекали сама Елизавета Петровна, Михаил Ломоносов и свита в масках и «рогатых» шапочках. Платье, в котором выступала «императрица», — реплика настоящего наряда Елизаветы Петровны. В зале вылета открылась посвященная императрице экспозиция, в подготовке которой участвовали музей «Петергоф» и Музей Мирового океана. Кроме того, в аэропорту появился портрет императрицы, созданный из 45 километров ниток. 

Виталий Невар / Новый Калининград


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