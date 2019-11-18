«Там у людей все нормально»: калининградские китайцы о согражданах и коронавирусе

По данным на 4 февраля, коронавирусом заболело 20,4 тысячи человек, 425 — скончались. Первые заболевшие в России были обнаружены еще 31 января, а днем ранее страна фактически закрыла границу с Китаем. Часть граждан Поднебесной, работающих в Калининграде и уехавших на родину на новогодние каникулы, не смогла вернуться обратно. «Новый Калининград» поговорил о ситуации с теми, кто предпочел остаться в областном центре, а также с бизнесменами-арендодателями в ТЦ «Китайгород».

Утром в рабочий день в торговом центре на Московском проспекте немноголюдно, только один покупатель примеряет обувь. Некоторые места закрыты, торговля идет вяло. Продавцы — в основном азиаты — в ожидании клиентов заняты своими смартфонами. У китайца, которого, как оказалось позже, зовут Чан (а по-русски почему-то Сережа), спрашиваем про родину

— Китай сейчас закрыли, границы закрыли. Ни въезжать, ни выезжать нельзя. Я плохо знаю, как там сейчас, давно там не был, — отвечает Чан.

К беседе присоединяется женщина по имени Сю из соседней торговой точки:

— Там у людей все нормально. Телевизор можно смотреть, телефоном пользоваться. В Китае все хорошо. Доча моя уехала, говорит, все хорошо.

— В Китае сейчас все дома, — добавляет Чан. — В рестораны ходить нельзя, в гостиницы нельзя. Все закрыли. И рестораны, и магазины. Там полиции много — дома сиди. На улицу не надо бегать.

На вопрос о риске появления коронавируса в Калининграде Чан отвечает, что бояться этого не нужно, но все-таки предостерегает:

— Главное, в Китай не ездить, в Москву не ездить. Там людей много, поэтому не нужно. На рынке мало человек осталось. Каждый день начальник говорит: не надо ездить никуда.

— У меня на Новый год доча уехала и все. Визу ей теперь не дают, на полгода осталась, — говорит Сю. — За товаром ни в Китай, ни в Москву не езжу. Боюсь. Там людей много, приезжих много. Подхватить что угодно можно.

За дочь собеседница не переживает — у той, по словам женщины, все хорошо, — больше нервничает из-за уменьшения количества покупателей:

— Да, они боятся. И я тоже боюсь. Вот, одну ночь не спала, все думала. А потом наутро вон что выскочило, — она показывает на простуду, появившуюся под носом.











Блондинка европейской внешности, до сих пор молчаливо стоявшая рядом, добавляет:

— Они наши, сидят тут, никуда не ездят. А те, кто уехал, уже все, невъездные. Кто остался там, тот остался — с этим ничего не сделаешь. Они же поехали на Новый год, с хорошей надеждой, а теперь визы им не открывают. Зато те, кто не поехал и остался у нас, радостно настроены.

По словам Чана, несмотря на закрытую границу с Китаем, проблем у местных торговцев возникнуть в ближайшее время не должно:

— Таможню уже закрыли, ничего не привезешь, — говорит он. — А товара хватает! Еще на год хватит. У нас запасы есть, будем это продавать. Людей меньше, они Китая боятся. Но по выходным все равно приходят, особенно много в субботу и воскресенье.

Один из местных арендодателей, Игорь, рассказывает, что сейчас на его площадях работает шесть человек вместо 18 ранее:

— 11 человек уехали и не вернулись. Но не все из тех, кто в Китае, остались там из-за коронавируса. Некоторые уехали, потому что торговля не пошла у них. Товар по оптовой цене продали — и всё. А другие думали, что из Китая с новым товаром приедут. Зато тем, кто остался, повезло. Но они никуда и не собираются ехать.

Текст — Яна Сироткина, фото — Виталий Невар / Новый Калининград