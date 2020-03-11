«Люди не идут»: как коронавирус отразился на калининградском турбизнесе

В условиях распространения коронавируса Россия решила ограничить авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Германией, Испанией и Францией, а Роспотребнадзор посоветовал не выезжать за пределы РФ. Меры по борьбе с эпидемией весьма существенно повлияли на работу предприятий туриндустрии. К концу февраля потери отрасли из-за коронавируса в целом по стране оценивались в 27 миллиардов рублей. «Новый Калининград» пообщался с представителями туриндустрии региона о том, как сложившаяся ситуация отразилась на их бизнесе.

В федеральной Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщают, что негативные факторы, связанные с распространением коронавируса, затронули все виды туризма. Организация направила письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой о финансовой поддержке и принятии мер правового характера.

Представители отрасли предлагают в числе прочего указать сроки, в которые ситуация в Италии, Корее и Иране будет считаться неблагоприятной. Это, по их мнению, позволит «прервать поток необоснованных аннуляций туров», запланированных на июнь, июль и август. В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что к лету распространение коронавируса вряд ли прекратится, а ЕС повысил риск заражения со среднего до высокого.

Калининградский турбизнес прогнозов относительно сроков распространения эпидемии не делает. В крупных турфирмах региона пока только констатируют значительное падение спроса на заграничные поездки. «Люди сейчас действительно очень насторожены в приобретении туров [из-за ситуации с коронавирусом]. Мало того, ещё и курс [валют] подскочил. Поэтому люди очень осторожно относятся к выезду. По школам разослали письмо о том, чтобы ограничить присутствие детей на массовых мероприятиях. Естественно, всё это говорит о том, что люди немножечко не идут», — отметила менеджер отдела международного туризма компании «Мик-Авиа» Елена Кретова.

Гендиректор компании «Балтма Турс» Михаил Друтман сообщил, что в последнюю неделю люди вовсе перестали покупать путёвки. «Спрос не упал — его нет просто», — заявил предприниматель. Однако такое поведение путешественников, по мнению руководителя турфирмы, естественно.

«Паника серьёзная, каждым она нагнетается. Не то что спроса нет — спрос есть всегда. Но есть какая-то боязнь у людей, это нормальные вещи. Всё это пройдёт, мы надеемся. А может, и не пройдёт, я не знаю. То, что это убивает туристическую отрасль ото дня ко дню, это понятное дело. Я думаю, что многие умрут, а те, у кого есть какие-то жировые прослойки, выживут. Вот и всё», — прокомментировал руководитель фирмы.





Представители отрасли подтверждают, что часть клиентов стала отказываться и от ранее купленных туров. При этом в «Мик-Авиа» уверяют, что тенденция пока не стала массовой.

«Естественно, те люди, которые собирались в Китай, в Италию (таких туристов не так много), уже предпринимают меры: отказываются от этих поездок и соглашаются на то, что поедут чуть позже, может быть, в другую страну. Но в этой ситуации у каждого оператора есть какие-то свои пути решения проблемы. Например, у нас был турист по Китаю — ему вернули сто процентов стоимости тура. То есть всё решилось в положительную сторону. Также у меня был турист по Италии, автобусный тур, — тоже всё решилось хорошо, ему вернули деньги без проблем», — рассказала Елена Кретова.

В компании «Балтма Турс» говорят, что клиенты отказываются от путёвок по разным направлениям. «Мы достойно выходим из ситуации на сегодняшний день. Что будет дальше, я не знаю. Людям, которые отправляются к нам, возвращают деньги, они живут, во всяком случае, спокойно, без всяких потерь, потому что наш опыт — сила и оружие. На сегодняшний день с большим опытом решаются все вопросы», — пояснил Друтман.

Спрос на въездной туризм, по словам представителей отрасли, в регионе пока не снизился. «Спрос — как и в прошлом году, может, даже чуть лучше стало. Мы ещё сделаем анализ в конце месяца. На мартовских праздниках был хороший спрос, то есть народу приехало много. Но надо понимать, что сейчас невысокий сезон», — отметил заместитель директора компании «Юнона» по зарубежному направлению Владимир Слепенок.

Он добавил, что предприятие задумывается над тем, чтобы отказаться от туров за границу. «Что касается зарубежных поездок, мы уже рассматриваем вариант закрыть пока эту тему, хотя некоторые менеджеры ещё не сдаются... Моя позиция — прекратить пока вообще вывозить туристов за рубеж. И дело тут не в спросе — дело в заботе о здоровье жителей Калининградской области», — заключил Владимир Слепенок.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград