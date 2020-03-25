Бег по кругу: как попытаться самоизолироваться и что из этого может выйти

Как заявляют власти, в регионе на карантине (под наблюдением врачей) по состоянию на среду, 25 марта, находятся 1340 человек. Это те, кто побывал в зарубежных странах, цифра достаточно большая. В их число попытался попасть фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар, который на прошлой неделе с женой вернулся из отпуска (на всякий случай уточним, что не из Европы, но из страны, в которой тоже есть случаи заболеваемости). Почитайте его монолог о том, что из этого вышло.

«Мы прилетели 16 марта в Москву, оттуда 17-го — уже в Калининград. 19 марта стало известно о приказе Роспотребнадзора отправлять на карантин всех вернувшихся из-за рубежа. В принципе, я не попадаю под него, но решили перебдеть. Наверное, от этого и все наши проблемы.

Оказалось, что по факту мы вообще никому не нужны. 20 марта мы позвонили на 112, они записали все наши данные: откуда приехали, когда пересекли границу, есть ли симптомы, какая температура. Мы сказали, что симптомов никаких нету, температуру меряем 3 раза в день. Они говорят: ну окей, спасибо, что позвонили, ждите врача. Сидим ждем: день нету, два нету. В понедельник заканчивается отпуск, надо выходить на работу. Мы понимаем, что, если в понедельник не выйдем на работу, будут проблемы.

В воскресенье начали звонить, никто нам не смог объяснить, что нам делать дальше. «Сидите дома». Мы говорим, а как нам быть? Нам сказали: а мы ничего не знаем, мы лишь 112 и только принимаем информацию.

Начали мониторить интернет и случайно увидели в какой-то группе или форуме, что людям, которые приехали так же из разных стран, работодатели по всей России отказывают: выходите на работу, под приказ Роспотребнадзора вы не подпадаете. Но при этом в 112 нам сказали: а вдруг вы носитель вируса, вы же понимаете, что все может быть чревато? Люди на этих форумах писали, что решили оформить больничный через сайт фонда соцстраха. Так как раз есть отдельная графа для «карантинных».

Мы зашли на этот сайт, стали оформлять больничные. Данные сразу отправить там невозможно, потому что нужно прикрепить фотографии паспорта и т.д. Юля, жена, загрузила, наверное, с пятого раза, и ее заявление ушло первым. А я не мог еще после нее часа два с половиной отправить заявление, потому что ничего тупо не загружается, и все. Потом загрузилось — в итоге у нас разные очереди. Самое интересное, что на этом сайте тебе дают на выбор три заведения в Калининграде, в которых ты можешь получить больничный: это поликлиника № 2 на Университетской (сейчас это горбольница № 4, как оказалось позже), больница на Летней и больница № 2 на Дзержинского. Мы подумали, что ближе будет Университетская, выбрали ее.





Опять тишина. Мы такие ждем-ждем-ждем, на сайте просто написано: ваша заявка загружена, и все. Ну окей, понедельник утро, ничего не меняется, мы начали его с обзвона. Звоним на Университетскую: где наш больничный? «Мы не знаем». Звоним в калининградское отделение соцстраха: мы хотим узнать номер больничного, чтобы передать в бухгалтерию на работе. «Мы не знаем, где ваши больничные, мы их не видим в системе. Он, наверное, ушел напрямую в больницу, звоните туда».

Мы звоним опять на Университетскую. Дозвониться туда уже нереально, за 20 минут трубку никто так и не взял. Позвонили на горячую линию минздрава, там опять с нас взяли все наши данные и сказали вызывать врача. Мы говорим: а зачем нам его вызывать, если у нас нет симптомов. «Ну тогда не знаем, что делать, звоните на Летнюю». Но после этого нам позвонили из поликлиники с Университетской и сказали, что ничего не могут сделать, потому что они — не наш район. Наш район — это больница на Летней. Говорят: «Мы передадим ваши данные на Летнюю, и все».

Потом нам позвонили из кабинета врача общей практики (это филиал больницы на Летней), который есть у нас на Острове. «Получили ваши заявки, у нас есть предписание Роспотребнадзора „закрыть“ вас с 21 числа на 10 дней». Мы такие, ну как так, мы же просидели столько в карантине уже, мы писали в заявке с 22 по 29, то есть ровно неделю — чтобы получилось 2 недели с момента прилета. «Ничего не знаю». Ждем врача.

Потом нам еще раз перезвонили из поликлиники, опять записали все данные для оформления больничных. «Ждите врача». Мы опять сидим, ждем-пождем, время полседьмого. Звоним в регистратуру, нам говорят: «А что, она у вас не была? Странно. Значит, может, и не придет сегодня. Может, завтра придет. Звоните завтра с 8 утра». Утром звоним: «К вам врач не придет, потому что у вас нет симптомов».

Спрашиваем, что с больничным. Отвечают: больничный вам откроют на 14 дней с момента приезда, то есть с 16 по 29. Мы говорим: нам сказали, что до 31. «Вообще, мы не знаем, мы первый день со всем этим столкнулись, базы только нам загрузили. Мы сами не понимаем». Мы такие: ну ок, нам-то что делать. «Сидите дома, 31-го вы должны прийти в кабинет врача общей практики, принести дневник температурных измерений (ее нужно мерить 2-3 раза в день, если будут отклонения, срочно звонить врачу)».

Вчера звонили, спрашивали контакты работы — адрес редакции и телефоны. Сегодня с утра все то же самое спросили у супруги. Это все из соцстраха. Потом позвонила врач, с которой мы разговаривали вечером, сказала: «Ваши больничные у меня на руках, они с 21 по 31 марта». Мы говорим: у нас заявка на сайте фонда соцстраха на больничные с 22 по 29 марта, не получится ли так, что на нас открыто по два больничных. Она сказала: «Ой, я ничего не знаю».

Если бы мы вчера не стали названивать на все эти горячие линии, думаю, никто б не стал даже дергаться. Либо всем все равно, либо никто не знает, как и что делать. Им спустили сюда в регионы задание: надо сделать. А как, здесь понятия не имеют. Что будет дальше, я не представляю.

Они сами не понимают, можно ли нам выходить или нельзя. Они говорят: у вас самоизоляция, не карантин. Это подразумевает, что ты можешь выходить из дома, когда нет скопления народа и в маске. Сначала нам врач говорил, что к вам придет доктор и потом вы будете под медицинским ежедневным наблюдением. А потом оказалось, что мы вообще в это постановление не входим, потому что оно вышло 19 числа, а мы 16-го прибыли.

Сидим дома. Вчера пополнял архив фото для редакции: развлечений никаких нет. Развлечения — сходить погулять на балкон или на кухню прогуляться к холодильнику. Пока запасы есть, потом, когда закончатся, наверное, будем звонить родителям или друзьям. Мусор вчера выставили, родители из подъезда унесли».

P.S. Уже когда этот материал был готов, Виталию вновь позвонили, на этот раз из фонда соцстраха, и заявили, что в больничном ему… отказывают! Программа сжала фото с сайта, и они не читаются, поэтому все нужно оформлять заново.



Текст — Оксана Ошевская. Фото — Виталий Невар / Новый Калининград