По экспоненте: Россия — восьмая в мире по темпам распространения коронавируса

Судя по темпам распространения коронавирусной инфекции, в середине текущей недели во всем мире будет насчитываться более 2 млн инфицированных. Заболеваемость растет по экспоненте, и Россия — не исключение. В настоящее время страна находится в десятке по приросту числа инфицированных (в абсолютных цифрах).

По состоянию на утро, 13 апреля, в мире было зафиксировано свыше 1 млн 851 тысячи заболевших. За последние сутки прирост составил 71,3 тыс. случаев. Для того, чтобы инфицировался первый миллион человек, вирусу понадобилось 4 месяца: первый случай заболевания был зафиксирован 8 декабря 2019 года, миллион зарегистрировали 2 апреля. А второго миллиона ему удастся достичь менее чем за две недели.





Наиболее пораженные страны по количеству подтвержденных случаев (график Роспотребнадзора; включает данные по состоянию на утро 13.04.2020 во всех случаях, кроме России - в случае с Россией учтены данные за 12.04.2020, поэтому она в график не попала).

Сейчас в абсолютных цифрах (то есть не в пересчете на 100 тысяч населения), на первом месте по числу инфицированных находятся США — там это 558 тыс. человек. Далее с большим отрывом следуют Испания — 166,8 тыс. случаев и Италия с 156,3 тыс. случаев. В этих странах зарегистрировано и наибольшее количество смертей пациентов с коронавирусом: в США это 22,1 тыс. случаев, Италии — 19,8 тыс. и в Испании 17,2 тыс.





Прирост за последние сутки (график Роспотребнадзора; включает данные по состоянию на утро 13.04.2020 во всех случаях, кроме России — в случае с Россией учтены данные за 12.04.2020).



Безусловно, оценить истинный уровень заболеваемости из-за ограниченного количества тестов невозможно. Косвенно на то, сколько именно заболевших, указывает уровень смертности (в странах, где эта статистика не скрывается). Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована в Китае 9 января. К 19 января там уже умерли трое, 30 января — 213 человек. К тому времени в Италии были отмечены первые два случая заболевания, в США — шесть. Летальность от коронавируса 30 января оценивалась в 2,2%. В этот день, кстати, ВОЗ объявила Чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Сейчас среднемировая летальность от COVID-19 оценивается в 6,2%, и эта цифра постоянно растет. Причина в том, что взрывной рост заболеваемости фиксируется во все большем количестве стран (если одномоментно тяжело заболевает большое число людей, аппаратов искусственной вентиляции легких на всех рано или поздно начинает не хватать). Хуже всего ситуация оказалась в Италии — там летальность составляет 12,7%. На второе место с 12,5% вырвалась Великобритания, где еще совсем недавно власти предпринимать никаких карантинных не хотели. Кстати, в США смертность составляет «всего» 3,9%.





Страны с наибольшей летальностью



Кстати, по поводу стран-«коронадиссидентов». В их числе оказалась Швеция, где, как и в свое время в Великобритании, никаких ограничений не вводили. Хотя количество официально зарегистрированных случаев коронавируса там невелико (10,4 тыс.), к настоящему моменту в стране умерли 899 инфицированных, смертность составила 8,5%. Для сравнения, ситуация в соседних со Швецией странах, которые ограничения ввели: Дания — 273 летальных случая, Норвегия — 128, Финляндия — 56.





Подтвержденные случаи заражения в России

Что касается России, пока число заболевших в стране невелико и в абсолютных цифрах, и тем более в пересчете на 100 тысяч населения: 18,3 тыс. В абсолютных цифрах страна находится на 15 месте в Европе. Умерших у нас 148.





Ежедневный прирост случаев инфицирования в России

Сложно сказать, какую роль в выявляемости инфицированных оказывает нехватка тестов и лабораторных мощностей, но динамика прироста случаев COVID-19 совершенно однозначно свидетельствует о том, что ситуация развивается по экспоненте. Сейчас по этой динамике — 2 тыс. 558 человек за последние сутки — одна шестая часть суши находится на 8 месте в мире, и это плохая новость. Особенно если учесть, что в большинстве стран, которые перед нами, ситуация постепенно нормализуется и кривая заболеваемости уже не так резко стремится вверх, как в России.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград; использованы графические материалы Роспотребнадзора и Johns Hopkins University